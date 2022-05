Soomeri sõit Estorilis lõppes õhulennu ja katkestamisega

14. kohalt startinud Soomer kukkus viienda ringi alguses. Õhulennu ja pika liu tagajärjel sai kõrvetada ka eestlase käsivars.

"Tundub, et oleme oma lae praegu kätte saanud," nentis Soomer pressiteate vahendusel. "Me näeme kurja vaeva, et mootorratta iseloomu muuta ja selle juhitavust vilkamaks saada, aga see ei asenda kärbitud võimsust, mistõttu tuleb meil enam riskida."

"Tegin väga hea stardi ja koos lähte ning esimese kurviga õnnestus neli kaasvõistlejat ära noppida. Seejärel tuli aga mitu kohta tagasi anda, mistõttu hakkasin järjest agressiivsemalt sõitma," selgitas Soomer.

"See pidu ei saanud niimoodi kaua kesta, viienda ringi alguses viskas teise kurvi äärekivi tsikli nina õhku ja sealtpeale olin kolmandasse kurvi jõudes reisija staatuses."

Neljanda sõidu järjest võitis šveitslane Dominique Aegerter (Yamaha), kellele järgnesid Lorenzo Baldassarri (Yamaha) ja Nicolo Bulega (Ducati).

Pühapäeval toimub etapi teine sõit. Eelmisel etapil Assenis teenis Soomer vastavalt seitsmenda ja viienda koha.