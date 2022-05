Rõuge Rattamaratoni võitis Eesti parim maastikurattur Janika Lõiv

47 km põhisõidu võitjana tuli finišisse Oskars Muiznieks (DTG-MySport) ajaga 2:01.46, võites Rõuges juba teise Boschi sarja etapi võidu järjest. Teiseks tuli Josten Vaidem (Fixus) ajaga 2:02.21 ja kolmandaks Peeter Tarvis (Veloplus) ajaga 2:06.54.

"Rada oli küll raske, aga mulle väga meeldis, väga head singlid ja palju muda. Mu eesmärk oli hoida ühtlast tempot, kuna mul on homme ka võistlus Lätis. Tundsin, et eestlased on üha tugevamad ja pakuvad korralikku väljakutset," lausus Muiznieks.

Naiste põhisõidu finišijoone ületas esimesena Janika Lõiv (Kmc Orbea) ajaga 2:20.39, teisena Greete Steinburg (Spordiklubi Rakke Naiskond) ajaga 2:26.57 ja kolmandana Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi) ajaga 2:34.11.

"Väga äge oli üle pika aja taas Eestis võistelda, väga hea meel on kodus olla jälle. Rada oli küll mudane, millega ma pole väga harjunud, aga see oli ka omaette seiklus ning meestega oli tore rinda pista," rõõmustas võistluse kiireim naine Janika Lõiv, kes on oma rattapisiku just Rõugest saanud.

21 km poolmaratoni võitsid Herlen Kajo (Kuusalu Rattaklubi) ajaga 56.22 ja Marta Mõttus (Haanja Rattaklubi) ajaga 1:05.17. Lisaks toimusid ka tillu- ja lastesõidud.

Sarja kolmas etapp peetakse 11. juunil, mil toimib 8. Alutaguse Rattamaraton.