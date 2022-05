De Bruyne sai teistkordselt Inglismaa kõrgliiga parimaks mängijaks

30-aastane belglane teenis tiitli teistkordselt - sama autasu sai ta ka hooajal 2019/2020. Mullu eelistati tema keskkaitsjast meeskonnakaaslast Ruben Diast.

De Bruyne on sel hooajal esindanud Man Cityt 29 liigamängus, ta on löönud 15 väravat ja andnud seitse tulemuslikku söötu. Tiitlit kindlustanud meeskond veel ei ole, sest üks voor enne hooaja lõppu on edu Liverpooli ees vaid üks punkt.

Heitluses parima mängija nimetusele pidi De Bruyne teiste seas "seljatama" Liverpooli ründetähe Mohamad Salahi, Tottenham Hotsuri ründaja Son Heung-mini, oma tiimikaaslase Joao Cancelo ja mitmed teised pallurid.

"Premier League'is on nii palju kvaliteeti ja mul on rõõm olla nomineeritud koos paljude teiste suurepäraste mängijatega, kes on teinud oma klubides uskumatuid hooaegu," sõnas De Bruyne.

"Ma arvan, et minu selle hooaja esitused on olnud head ja ma olen rahul, et olen saanud panustada väravata ja resultatiivsete söötudega läbi terve hooaja."

Premier League'i aasta noormängijaks valiti teist aastat järjest veel üks Man City staar Phil Foden.