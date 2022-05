Kübaratriki löönud Lillemäe: võidust vähemaga ei saa leppida

Flora läks 22 sekundit pärast avavile Lillemäe tabamusest juhtima ning vaheajaks juhtis Flora 4:1. Seejuures lõi Lillemäe neljast Flora väravast kolm. "Ma ise ütleksin, et esimene poolaeg domineerisime rohkem kui teisel poolajal. Teisel poolajal näitas Kalev rohkem initsiatiivi ja kohati läks meil keskendumine paigast ära. Sellest need Kalevi ohtlikumad olukorrad ka tekkisid," rääkis Lillemäe.

Viimastel aastatel Eesti naiste jalgpalli domineerinud Florale pakub Lillemäe sõnul tänane võit sama palju rahulolu kui eelmised. "Võit on ikkagi meie eesmärk ning lisaks karikale tahame alati ka superkarika- ja liigavõitu. Vähemaga ei saa leppida."

Kalevi kapten Maria Orav tõdes, et finaal kujunes oodatust inetumaks. "Raske mäng oli. Oleme ausad, see skoor oli inetu ja sellist mängu me küll ei oodanud. Mingitel hetkedel oleks meil võinud rohkem olla sellist alandlikkust, et kasvõi pall kuhugi kaugele ära lüüa. See tulemus jääb kindlasti kripeldama."