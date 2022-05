TÄNA OTSE | Kalju ja Paide jagavad karikafinaalis eurokohta

A. Le Coq Arenal peetav klubijalgpalli pidupäev kulmineerib Evald Tipneri karikavõistluste finaaliga, kus võitja selgitavad välja Nõmme Kalju FC ja Paide Linnameeskond. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.50. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Joel-Rasmus Remmel, stuudios on Aet Süvari ja Marek Lemsalu ning reporter on Kristjan Kalkun.

Paide ja Kalju jaoks on karikavõistlused erilise tähtsusega, sest kumbki meeskond pole tänavuseks hooajaks eurokohta kindlustanud. Emma-kumma karikavõit tagaks meeskonnale koha Konverentsiliiga kvalifikatsiooniturniiril.

Poolfinaalis pidas Paide pingelise heitluse Tallinna FC Floraga, kui väravateta viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel selgus võitja penaltiseerias. Seal näitas Paide kindlamat jalga ja võttis lõpuks 5:4 võidu.

Kalju poolfinaal Narva Transiga osutus samuti tasavägiseks ja tuliseks. Mõlemad meeskonnad olid 35. minutiks väljakul kümne mehega, kuid Kaljul õnnestus tänu 78. minuti Aleksandr Volkovi väravale kirja saada minimaalne võit.

Kalju peatreener Eddie Cardoso: "See mäng pole ainult Eesti karikavõistlus, vaid on ka koht Konverentsiliigas. Tahtsime väga olla osas sellest otsustavast mängust, saime sellega hakkama, nüüd anname endast parima ja naudime mängu suurima vastutustundega ning kinnitame Nõmme Kalju ajalukku."

Väravavaht Marko Meerits: "Milline maiuspala finaali näol, kus mõlemal meeskonnal on mängus eurokoht! Kõik saavad selle mängu tähtsusest aru ja pole küsimust, tuleb vägev andmine! Tahame rõõmustada oma fänne, üheskoos võiduni!"

Paide peatreener Karel Voolaid: "Laupäeval on Paide Linnameeskonna jaoks suur päev! Karikafinaalis kohtume oma liigarivaali Kaljuga, kelle jaoks on mäng sama tähtis, sest peale prestiižse karikavõidu on eesmärk ka pääs Euroopa Konverentsiliigasse. Võistkond on heas vormis ning mänguks valmis! Staadionil näeme!"

Poolkaitsja Siim Luts: "Karikafinaali jõudmine oli nii klubile kui ka mängijatele väga olulise tähtsusega. Lähme mängima suure südamega ja nautima finaaliga kaasnevat atmosfääri. Kutsun kõiki fänne ja toetajaid staadionile, et teha kõik koos see õhtu eriliseks."

Evald Tipneri karikavõistluste finaal saab A. Le Coq Arenal alguse kell 19. Mängu peakohtunik on Martti Pukk, keda abistavad Aron Härsing ja Risto Eelmaa. Neljas kohtunik on Andrei Karhu.