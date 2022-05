Eesti alistas taas Soome, peatreeneril seisab Kuldliiga eel ees raske valik

Võrreldes eelmiste mängudega suudeti laupäeval rünnakul vähem eksida, kui avamängus kogunes rünnakul 17 viga, siis seekord vaid viis. Peatreener Fabio Soli sõnas, et mäng-mängult muutus eestlaste tegutsemine paremaks ning Kuldliiga jaoks koosseisu valimine saab olema keeruline ülesanne. "Täna olid soomlased kehvemad ja see mängis meie enesekindluse suurenemisel ka oma rolli. Sain tänasest palju infot ja ma olen raske valiku ees, sest mul on palju samadel positsioonidel samal tasemel mängijaid ja valiku tegemine on seega raskem. Aga mul on hea meel, et meie pink on pikk ja on meeskonnasisene konkurents on tugev," ütles Soli volley.ee vahendusel.

"Mängijad peavad veel harjuma kiirema mänguga, eriti side-out'i puhul, kui vastuvõtt on kolme meetri sees. Ründajad peavad harjuma ründama ka siis, kui tõste pole ideaalne ja see vajab harjumist. Aga täna nägin juba, et suudetakse ka siis rünnata, kui tõste ei ole kõige mugavamalt ees."

Eesti resultatiivseim oli 16 punktiga (+5) Timo Lõhmus, 10 punkti lisasid nii Mart Naaber (+7), Albert Hurt (+5) kui Mihkel Varblane (+3). Eesti vastuvõtt oli 49% ja rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokist saadi seitse ja servilt samuti seitse punkti (eksiti 18 servil).

Eesti alustas koosseisus: Markkus Keel, Mihkel Varblane, Timo Lõhmus, Albert Hurt, Henri Treial, Mart Naaber, libero Silver Maar.

Tasavägise mängu alguse järel oli kodumeeskond pidevalt mõnepunktilises eduseisus, kuni geimi keskel viigistas Keel seisu 14:14 ja soomlaste eksimus andis eestlastele seejärel minimaalse edu. Naabri võrgu kohalt maha löödud pall suurendas vahe 17:15-le ja Keele hea serv andis meile kolmepunktilise edu, sundides Soome mõtlemisaega kasutama. Lõhmuse kätest auti lükatud punkt tõi Eestile esimese geimpalli seisul 24:19, ent Hurt eksis servil. Geimi lõpetas Keele ja Treiali koostöö – 25:20.

Teist geimi alustasid paremini eestlased, minnes vastaste veast ette 10:5. Varblase rünnaku järel kärises edu juba 16:9-le ja kuigi soomlased jõudsid veel kahe punkti kaugusele (22:20), tõi Varblane geimpalli seisul 24:20. Esimest geimpalli ei realiseeritud, ent geimile pani punkti Treiali temporünnak – 25:21.

Kolmandas geimis tuli Valentin Kordas diagonaali, Varblane liikus Naabri asemele temopsse ja Johan Vahter sekkus Maari asemel. Vahetusi tegi ka Soome. Kordase pommlöök andis Eestile 14:12 edu, geimi keskel vahetas Stefan Kaibald välja Hurda. Eesti edu püsis geimi lõpuni, Lõhmuse blokist auto rünnaku järel olid tablool numbrid 22:18 ning selle geimi võitis Eesti 25:19 ja mängu seega 3:0.

Neljandas geimis tulid platsile Keel, Markus Uuskari, Lõhmus, Kevin Saar, Naaber, Varblane ja Vahter. Geimi keskel vahetas Robert Viiber puhkama Keele, hiljem sekkus Kaibald. Luka Marttila serviäss viis Soome ette 15:13, ent Eesti jõudis blokipunkti toel 20:20 viigini ja seejärel läks omakorda ette 21:20. Mängumeeste punkte mängisid seekord paremini eestlased, Viiberi serviäss tõi meile geimpalli seisul 24:22 ning geim võideti lõpuks Varblase rünnakust 25:23.

Puhkepäeva said Renet Vanker, Märt Tammearu ja Alex Saaremaa.

Eesti koondise koosseis mängudes Soomega:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Markus Uuskari

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kevin Saar, Stefan Kaibald, Timo Lõhmus, Märt Tammearu

Temporündajad: Alex Saaremaa, Mihkel Varblane, Mart Naaber, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter