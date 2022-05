Distsiplinaarinspektor määras Levadia treenerile rahatrahvi ja hoiatuse

Eesti valitseva meistri FCI Levadia peatreener jäi distsiplinaarinspektorile silma Coolbeti dokumentaalsarja "Võidu nimel: FCI Levadia" teises episoodis öeldu tõttu, vahendab Soccernet.ee. 37-aastane serblane polnud rahul aprilli keskel peetud Levadia ja Kalju vahelise duelli kohtunikutööga: "See ei ole normaalne, et kohtunik minu küsimusele niimoodi vastab. Ma küsisin talt, et miks ta ei andnud viga. Tema vastas, et see ei ole naiste jalgpall, vaid meeste oma. Neljas kohtunik lihtsalt naeris mulle näkku."

"Distsiplinaarinspektor alustas kolmapäeval menetlust tavapärasest praktikast lähtuvalt seoses FCI Levadia peatreener Marko Savici sõnavõtuga meedias ning meistrivõistluste juhendi ja distsiplinaarmääruse võimaliku rikkumisega," selgitas olukorda EJL-i avalike- ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme.

"Distsiplinaarinspektor küsis FCI Levadia selgituse, tutvus kõigi materjalidega, tuvastas rikkumise ning otsustas samasuguse sanktsiooni kasuks nagu kord varem juba sel hooajal ühele teisele treenerile määratud ehk rahatrahv summas 150 eurot ja hoiatus," viitas Nõmme Tartu Tammeka peatreener Miguel Santosele määratud trahvile.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.