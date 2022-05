TÄNA OTSE | Naiste karikavõitja selgitavad Flora ja Kalev

Tallinna FC Flora naiskonna jaoks on tegemist läbi ajaloo kümnenda karikafinaaliga, kusjuures viimased neli karikavõitu (2018-2021) on kuulunud just neile. Naiskonna karikateekond sai alguse veerandfinaalidest, kui 5:0 alistati tänavu naiste meistriliigasse tõusnud JK Tabasalu ning poolfinaalis oldi 2:0 üle oma mullusest suurimast liigarivaalist Saku Sportingust. Flora läheb finaalile vastu ülieduka liigahooaja pealt, sest kuuest mängust on seni kirja saadud maksimaalsed 18 punkti.

JK Tallinna Kalevi jaoks on tegu ajaloo kolmanda karikafinaaliga. Viimati võisteldi suures finaalis kaks aastat tagasi, kui 2020. aastal mindi vastamisi seekordse rivaali Tallinna FC Floraga. Ka Kalevi jaoks algas tänavune karikasari veerandfinaalist, kust teeniti edasipääs tänu 5:0 võidule Pärnu JK Vapruse üle ning poolfinaalis piisas edasipääsuks Põlva FC Lootose vastu löödud ühest väravast. Meistriliigas on Kalevi naiskond tänavu kirja saanud kolm võitu ja kaks kaotust, millega paiknetakse kolmandal tabelireal.

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: "Järjekordne võimalus nii individuaalselt kui ka võistkondlikult oma kvaliteeti ja taset tõsta."

Flora kaitsja Siret Räämet: "Karikafinaal on alati erilisema atmosfääriga mäng, mis tekitab kõigis elevust. Kalev on ka tugev vastane, kelle vastu peame mängima täieliku keskendumisega, et võtta võistkonnaga sellest päevast maksimum ning tuua karikas koju."

Kalevi kaitsja Johanna Marie Link: "Võimalus rahvusstaadionilt karikas pea kohal väljuda on mõlemal võistkonnal võrdne. Määravaks saavad sihikindlus, järjepidevus ja nende praktikas rakendamine. See on mäng, kus loeb ainult võit ja lisaks võidule sooviksin ise ka 35. minutil mängimist jätkata."

Naiste karikavõistluste finaali avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 13. Mängu peakohtunik on Luisa Klaar, teda abistavad äärtel Liisa Liesment ja Merilyn Renser. Neljanda kohtunikuna on ametis Terke Kram.