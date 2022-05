OTSEBLOGI | Toyotale ei jätku vastaseid, Tänak tõusis lõunapausiks ühe koha

Portugali MM-ralli teise täispika võistluspäeva alguses on Toyota sõitjad teinud puhta töö. Elfyn Evans edestab 12 katse järel ning hoolduspausile minnes tiimikaaslast Kalle Rovanperä 18,4 sekundiga, kolmas on 1.19 kaotav Takamoto Katsuta. Pausilt naastakse kell 16.38 algava katsega, ERR-i spordiportaal vahendab ralli käiku otseblogis.

Reedene võistluspäev:

Päeva avakatsel näitas suurepärast minekut Elfyn Evans (Toyota), kes edestas lähimat konkurenti Gus Greensmithi (Ford) 6,1 ja teisi juba enam kui seitsme ja poole sekundiga. Hiilgavalt vastas igihaljas Sebastien Loeb (Ford), kes oli parim neljandal katsel ja kerkis lühikesele rehvivahetuspausile minnes ise ralli liidriks.

Pärastlõuna kujunes Portugalis aga dramaatiliseks: Loeb tegi 20 meetrit pärast viienda katse algust tavatu sõiduvea, kaotas parema tagumise ratta ja pidi katkestama; kuuendal, äärmiselt rängal katsel lõhkusid rehvi nii Ott Tänak (Hyundai), Sebastien Ogier (Toyota) kui Craig Breen (Ford).

Kui viimasega juhtus see katse lõpus ja nii pääses iirlane pooleminutilise kaotusega, pidid Tänak ja Ogier rajal rehvi vahetama. Tänak - Martin Järveoja kaotasid poolteist ning Ogier - Benjamin Veillas kaks minutit, üldkokkuvõttes langeti esikümne lõppu.

Peaaegu kõik sõitjad tõid kuuenda katse finišis välja, kui rängalt trassilt maha tuldi: Gus Greensmith (Ford) sõnas finišisse jõudes, et pole oma karjääris veel nii karmi katset läbinud, "seal ei ole lihtsalt võimalik sõita," lisas Dani Sordo (Hyundai) ning tavaliselt alati heatujuline Takamoto Katsuta (Toyota) küsis: "kuidas saab see kellelegi meeldida?" Mitmed WRC ja WRC2 mehed arvasid hiljem reedet lõpetades, et tegu oli nende karjääri raskeima võistluspäevaga.

Päeva eelviimasel katsel tabasid probleemid ka Thierry Neuville'i (Hyundai), mistõttu kaotas belglane poolteist minutit. Ainsana pääsesid reedel suurtest muredest ja säilitasid kõrge tempo Evans ja Rovanperä, waleslane edestab soomlast laupäevase võistluspäeva eel 10,7 ja kolmandal kohal olevat Sordot juba 42,5 sekundiga.

Tänak kaotab 3.38,4 ja on kümnendal kohal, tema ees olev Adrien Fourmaux (Ford) edestab saarlast pooleteise minutiga.

Portugali MM-ralli üldseis reedese võistluspäeva järel Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Neljapäevane võistluspäev:

Neljapäeva hommikul sõidetud testikatsel näitas kiireimat minekut Toyota sõitja Elfyn Evans, kes sai kirja aja 2.56,1. Talle järgnesid Craig Breen (M-Sport) ajaga 2.56,5 ja Ott Tänak (Hyundai) 2.56,8-ga. Tänaku meeskonnakaaslased Thierry Neuville ja Dani Sordo näitasid testikatsel vastavalt neljandat ja kuuendat aega, belglane kaotas eestlasele 0,1 ja Sordo 0,5 sekundit.

Õhtul toimus Coimbra linnas lühike, 2,8-kilomeetrine publikukatse, kus ralli liidriks asus Neuville. Tänak kaotas talle teisena 0,6 ja Breen kolmandana 1,4 sekundit. Väikese sõiduvea teinud Dani Sordo andis belglasest tiimikaaslasele ära aga lausa seitse sekundit.

Esimene täispikk võistluspäev algab Portugalis reedel Eesti aja järgi kell 10.08 lähte saava katsega.

Enne võistlust:

Põhja-Portugali kruusateedel sõidetakse sel nädalavahetusel 21 kiiruskatset kogupikkusega 338,34 kilomeetrit. Hooaja – ja hübriidautode ajastu – esimest kruusarallit alustab 12 WRC1 ekipaaži ning taas asuvad võidu nimel heitlema ka legendaarsed prantslased Sebastien Ogier (Toyota) ja Sebastien Loeb (M-Sport).

Sealjuures osaleb M-Sport Portugalis lausa viie Puma Rally1 masinaga: lisaks Loebile tulevad rajale ka Craig Breen, Adrien Fourmaux, Gus Greensmith ja Pierre-Louis Loubet. Ogier jättis Esapekka Lappi sel nädalavahetusel pingile, Toyotat esindavad WRC klassis veel Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

Hyundai tegi sel hooajal esimest korda oma ülesandmislehel parandusi, kui autosse istuvad Ott Tänak, Thierry Neuville ja Dani Sordo – Candido Carrera. Sordo on Portugalis pjedestaalile jõudnud viis korda, muuhulgas ka mullu. Oliver Solberg sõidab Portugalis WRC2 klassis.

"Naudin Portugali rallit väga," rääkis Tänak eelmise nädala lõpus Hyundai pressiteate vahendusel. "Sõidame sel hooajal esimest korda kruusal, ehk see on esimene näitaja, kui konkurentsivõimelised oleme. Portugali ralli on kiire üsna pehme pinnasega, katsete teised läbimised võivad olla keerulised ja nõudlikud. Et siin olla edukas, on vaja nii töökindlust kui kiirust. Teame Martiniga, mida on vaja, et Portugalis edukas olla."

Kolme etapi järel on MM-sarja üldliider 76 punkti kogunud Kalle Rovanperä, Neuville'il on teisena 47 ja Breenil kolmandana 30 punkti. Ühel etapil osalenud – ja selle ka võitnud – Loeb on 27 punktiga neljas, sama palju on teeninud ka Horvaatias esimest korda pjedestaalile pääsenud Tänak.

Portugali MM-ralli ajakava:

Neljapäev

Kell 11.01 Testikatse Paredes (4,55 km)

21.03 SS1 SSS Coimbra (2,82 km)

Reede

10.08 SS2 Lousa 1 (12,03 km)

11.08 SS3 Gois 1 (19,33 km)

12.08 SS4 Arganil 1 (18,72 km)

14.31 SS5 Lousa 2 (12,03 km)

15.31 SS6 Gois 2 (19,33 km)

16.38 SS7 Arganil 2 (18,72 km)

18.05 SS8 Mortagua (18,16 km)

21.03 SS9 SSS Lousada (3,36 km)

Laupäev

9.38 SS10 Vieira do Minho 1 (17,48 km)

10.38 SS11 Cabeceiras de Basto 1 (22,03 km)

11.54 SS12 Amarante 1 (37,24 km)

16.38 SS13 Vieira do Minho 2 (17,48 km)

17.38 SS14 Cabeceiras de Basto 2 (22,03 km)

18.54 SS15 Amarante 2 (37,24 km)

21.03 SS16 SSS Porto-Foz (3,3 km)

Pühapäev

9.08 SS17 Felgueiras 1 (8,91 km)

9.57 SS18 Montim (8,69 km)

10.38 SS19 Fafe 1 (11,18 km)

12.08 SS20 Felgueiras 2 (8,91 km)

14.18 SS21 Fafe 2 (11,18 km)