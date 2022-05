TÄNA OTSE | Kas Rootsi suudab ka USA alistada?

Rootsi on B-grupis võitnud kõik senised neli kohtumist, viimati saadi karistusvisetes jagu olümpiavõitja Soomest. USA-l on neljast mängust kirjas kolm võitu, seni on vaid Soome neist jagu saanud.

Viimati mängisid Rootsi ja USA MM-il neli aastat tagasi ja siis jäi Rootsi peale koguni 6:0. Aasta varem oli USA saanud 4:3 võidu.