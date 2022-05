Marko Meerits: finaali minnakse võitma, mitte mängima

Tänavuse meeste karikafinaali mõlemale osalisele Paide linnameeskonnale ja Nõmme Kaljule lisab laupäevase mängu eel lisamotivatsiooni teadmine, et lisaks karikale on mängus ka eurokoht.

"See on finaal, finaali minnakse ikka mitte mängima, vaid võitma. Ja seda läheme kindlasti ka homme tegema. Aga loomulikult, see on kindlasti tähtis nii klubile kui ka mängijatele endile," ütles Kalju väravavaht Marko Meerits

Paide linnameeskond on küll liigas Kaljule napilt alla jäänud, enesekindlust ammutanud aga poolfinaalvõidust Flora vastu.

"Tegime Florale ära, annab meeskonnale palju enesekindlust ja lähme näitame ka homme Kaljule, et see esimene mäng, läks nagu läks, aga homme on täiesti uus mäng, teine välja, loodame, et palju rahvast on, ja lähme lahingut andma," ütles Paide Linnameeskonna poolkaitsja Robi Saarma.

Ka naiskonnad ei pea motivatsiooni tikutulega taga ajama.

"Võibolla isegi karikafinaali jaoks on häälestuda lihtsam, sest väga kerge on end motiveerida. Selles osas erilist pinget ei ole, ikka positiivne ootusärevus," sõnas Tallinna Kalevi kapten Maria Orav.

Suursoosik Flora homset vastast, Kalevit kuidagi ei alahinda.

"Üldiselt on ka nendega mängud väga pingelised olnud, ma ei ütleks, et see on meie jaoks lihtne mäng või me oleme hullud soosikud, sest homme on ikkagi finaal ja finaalidel on veits teistsugune õhkkond ümber, ütles FC Flora ründaja Lisette Tammik.

Karikafinaalid on ETV2 eetris laupäeval, naiste oma kell 12.50, meeste finaal kell 18.50.