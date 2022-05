Rannajalgpallikoondis alustas sõprusturniiri võidukalt

Esimene kolmandik kujunes väga tasavägiseks, kui vaheajapausile siirduti tänu Kristian Marmori kahele ning Ragnar Rumpi ja Rasmus Munskindi ühele tabamusele 4:3 eduseisus. Eestlased mängisid üheväravalise eduseisu välja ka 6:5 seisuga lõppenud teisel kolmandikul, kui skoori tegid Sander Lepik ja Joonas Laurits. Eesti jaoks oli eriti edukas aga mängu viimane kolmandik, kui oma teise lõi Rump ja kübaratriki vormistas Lepik ning mäng lõppes eestlaste 9:7 võiduga, vahendab Jalgpall.ee.

Rannajalgpallikoondise peatreeneri Aleksei Galkini sõnul oli tänase kohtumise näol tegemist võrdsete vastasseisuga. "Teadsime, et meid ootab ees raske mäng ning Tšehhi näitas juba eelmisel aastal, et nad annavad raskeid lahinguid. Kuigi hooaja alguse tõttu ei olnud mängupilt veel ideaalne, olid mõlemad võistkonnad mängus sees. Arvan, et meile tõi edu täna hea distsipliin, eriti mängu lõpus seisu kaitstes – Tšehhi ei andnud viimase sekundini alla. Kõige tähtsam on, et saime kirja võidu ja lõime üheksa väravat," võttis Galkin mängu kokku.

Rannajalgpallikoondist ootab sõprusturniiril ees veel kaks kohtumist: laupäeval, 21. mail minnakse vastamisi Taaniga ning päev hiljem, 22. mail pannakse turniirile punkt kohtumises Lätiga. "Minu soov on järgmise kahe kohtumisega näha, et mängupilt paraneb. Homne mäng on väga põhimõtteline, sest kaotasime Taanile möödunud aastal ja soovime kindlasti come-backi teha. Arutame, mida tänasest õppida ja homses mängus paremini teha ning läheme võidu peale välja," rääkis Galkin.

Pärnus Sportland Beach Arenal toimuva sõprusturniiri ajakava:

Laupäev, 21. mai

kell 12.00: Tšehhi – Läti

kell 14.00: Eesti – Taani

kell 18.30: Taani – Läti

Pühapäev, 22. mai

kell 10.30: Tšehhi – Taani

kell 12.30: Eesti – Läti