Triatloni Euroopa karikaetapil esindab Eestit 13 juuniorit

Päeva alustavad kell 9 naisjuuniorid, seejärel kell 11 võistlevad meesjuuniorid ja kell 14.30 antakse stardivile teatevõistlusele. Individuaaldistantsiks on 350 meetrit ujumist, 10 kilomeetrit rattasõitu ja 2,5 kilomeetrit jooksmist. Teatevõistlusel, kus ühes tiimis on kaks mees- ja kaks naisjuuniorit on distantsiks 300 meetrit ujumist, 6,2 kilomeetrit rattasõitu ja 1,5 kilomeetrit jooksmist.

Naisjuunioridest on stardis Hanne Grete Hanvere, Mari Mai Ruus, Mirtel-Madlen Siimar, Hanna-Liisa Värik, Maria Liis Alt, Grete Maria Savitsch, Etriin Etverk, Liis Kapten ja Meri-lill Plagnaud. Kui Slovakkia triatleet Margareta Vrablova on paberil teistest peajagu üle, siis kõikide ülejäänud sportlaste tase on enam-vähem võrdne. Seejuures on Eesti koondis üheksa sportlasega kõige suurema esindatavusega. Lisaks on 30 startija seas veel leedukad, lätlased, soomlased, taanlased, poolakad, ukrainlased ja türklased.

Meesjuunioride ridades asuvad võistlustulle Rasmus Boisen, Oskar Hein, Gregor Rasva ja Gert Martin Savitsch. Kõige enam tasub kindlasti silma peal hoida lätlasel Arturs Liepal, kes võitis kuu aega tagasi Türgis Yenisehiris toimunud Euroopa karikaetapi. Meesjuuniore stardib kokku rajale 34.

"Euroopa karikaetapp Panevezyses on viimane võimalus rahvusvahelises konkurentsis vormi kontrollida ja kogemusi koguda enne mai lõpus Poolas Olsztynis algavaid Euroopa meistrivõistluseid," ütles saavutusspordi toimkonna juht Marko Albert enne võistlust. "Loodetavasti on Leedus vesi juba piisavalt soe, et kogu programm saaks toimuda täies mahus."

Pealelõunat algaval teatevõistlusel esindab Eestit vähemalt kaks võistkonda, kus esimesena stardib meesjuunior, seejärel on järjekord naisjuunior, meesjuunior ja naisjuunior. Euroopa karikaetapi rahvusvahelise alaliidu poolt määratud tehniliseks delegaadiks on Panevezyses Kati Raudsepp.