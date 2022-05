Vips sai F2 kvalifikatasioonis teise koha

Vipsist oli kiirem vaid austraallane Jack Doohan (Virtuosi), kes edestas eestlast 0,023 sekundiga. Kolmanda aja sõitis taanlane Frederik Vesti (ART GP), kaotust võitjale 0,24 sekundit.

TOP 10



Here's how they ended up in qualifying!



Head here for your full timings https://t.co/qLgyAl7LUL#SpanishGP #F2 pic.twitter.com/ZU7TPlJ1MF