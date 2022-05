Kalju ja Paide jagavad karikafinaalis eurokohta

Paide ja Kalju jaoks on karikavõistlused erilise tähtsusega, sest kumbki meeskond pole tänavuseks hooajaks eurokohta kindlustanud. Emma-kumma karikavõit tagaks meeskonnale koha Konverentsiliiga kvalifikatsiooniturniiril, vahendab Jalgpall.ee.

Poolfinaalis pidas Paide pingelise heitluse Tallinna FC Floraga, kui väravateta viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel selgus võitja penaltiseerias. Seal näitas Paide kindlamat jalga ja võttis lõpuks 5:4 võidu.

Kalju poolfinaal Narva Transiga osutus samuti tasavägiseks ja tuliseks. Mõlemad meeskonnad olid 35. minutiks väljakul kümne mehega, kuid Kaljul õnnestus tänu 78. minuti Aleksandr Volkovi väravale kirja saada minimaalne võit.

"See mäng pole ainult Eesti karikavõistlus, vaid on ka koht Konverentsiliigas," rääkis Kalju peatreener Eddie Cardoso. "Tahtsime väga olla osas sellest otsustavast mängust, saime sellega hakkama, nüüd anname endast parima ja naudime mängu suurima vastutustundega ning kinnitame Nõmme Kalju ajalukku," lisas Cardoso.

"Laupäeval on Paide Linnameeskonna jaoks suur päev! Karikafinaalis kohtume oma liigarivaali Kaljuga, kelle jaoks on mäng sama tähtis, sest peale prestiižse karikavõidu, on eesmärk ka pääs Euroopa Konverentsiliigasse. Võistkond on heas vormis ning mänguks valmis! Staadionil näeme," sõnas Paide peatreener Karel Voolaid.

Mängule saab telepildis kaasa elada ka ETV2 vahendusel algusega kell 18.50.