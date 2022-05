Müügile tulid Eesti ja Saksamaa MM-valikmängu piletid

Eesti rahvuskoondis asub pärast kahte ringi valikmänge D-alagrupis kolmandal positsioonil, kui neljast mängust on kogutud kaks võitu ning kaks kaotust. Võidud on tulnud novembris võõrsil Saksamaa ning veebruaris koduväljakul Poola vastu. Kaotusekibedust on tunnistatud korra Iisraelile ning Poolale.

Saksamaaga kohtuti viimati 25. novembril Nürnbergis, kui Kristian Kullamäe ja Kaspar Treieri 15 punkti ning Siim-Sander Vene 14 punkti aitasid alistada FIBA maailma edetabeli 11. kohal paikneva Saksamaa numbritega 69:66.

MM-valikmäng Saksamaa vastu saab olema suure kaaluga, sest positiivse tulemuse korral kindlustaks Eesti koondis endale koha valimängude järgmises ringis, kus vastased tulevad C-alagrupist, kuhu kuuluvad Sloveenia, Soome, Rootsi ja Horvaatia.

Pileteid Eesti ja Saksamaa mängule on võimalik soetada Piletitaskust. Piletite hinnad jäävad 10 kuni 79 euro vahemikku, mille lisanduvad Piletitasku ja Saku Suurhalli teenustasud. VIP-piletid sisaldavad istekohta väljaku ääres ning toitlustust koos söögi ja joogiga.