Eesti keeglimängija uuendas rahvusrekordit, võistkond sai 13. koha

Ojangu osales küll kuni 23-aastaste konkurentsis, aga püstitas 583 punktiga rekordi kuni 18-aastaste seas. Tulemus ületab eelmise tippmargi 30 punktiga.

"Ma ei suuda kirjeldada seda tunnet. Siiamaani on võbin sees," rääkis Ojangu pärast võistlust. "See tunne on täiesti uskumatu, eriti sellise publiku toel nagu siin on," viitas ta väsimatule publikule, kes elab kaasa trummide ja tromboonide saatel.

Kokkuvõttes tuli Eesti meeskond võistkonnavõistluses 13. kohale. Esikoha teenis Saksamaa, teiseks tuli Poola ja kolmandaks Austria.

"Selleks turniiriks treeniti kõvasti, nädal enne Eestisse lendamist järjest iga päev," kommenteeris Saksamaa keeglimängija Lukas Funk. "Kõik teavad, mida tuleb teha selleks, et võita. Oluline on tulesäde üles leida ja seda jagada."

U-23 vanuseklassi võistlused jätkuvad Elvas pühapäevani.