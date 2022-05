Chelsea tuli kolmandaks, Everton jääb püsima

James Maddison viis Leicesteri juba kuuendal minutil juhtima, aga Marco Alonso suutis 35. minutil viigistada. Järgnevalt oli Chelsea täielikult domineeriv pool, kuid võiduväravani ei jõutud.

Sellest hoolimata kindlustati kolmas koht, sest kuigi Tottenham Hotspur jääb enne viimast vooru kolme silma kaugusele, siis väravate vahet pole Põhja-Londoni klubil võimalik tagasi mängida.

Hea õhtu oli ka Evertonil, kes jäi poolajaks Crystal Palace'i vastu kahe väravaga taha, aga võitis 3:2 ja kindlustas kõrgliigasse püsimajäämise.

Crystal Palace'i kasuks skoorisid Jean-Philippe Mateta (21. minutil) ja Jordan Ayew (36.), teisel poolajal vastasid kodumeeskonna poolelt Michael Keane (54.), Richarlison (75.) ja Dominic Calvert-Lewin (85.).

Tegemist on esimese korraga Premier League'i ajaloos, kus Everton suudab pärast kahe väravaga kaotatud avapoolaega mängu võita.

See tähendab, et enne viimast vooru on 16. kohal paikneval Evertonil 39 punkti ehk neli enam kui võõrsil Aston Villaga 1:1 viigistanud Burnleyl ja Leeds Unitedil.

Burnley võõrustab viimases voorus Newcastle Unitedit ja Leeds sõidab külla Brentfordile. Üks kahest peab koos Watfordi ja Norwichi Cityga kõrgliigaga hüvasti jätma.

Inglismaa meister selgub samuti viimases voorus, kus Manchester City (90 punkti) mängib kodus Aston Villaga ja Liverpool (89) samuti kodus Wolverhampton Wanderersiga. Mängud peetakse pühapäeval, 22. mail.