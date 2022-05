Eesti võrkpallikoondis kaotas Soomele esimese kontrollmängu

Uuesti kohtutakse sama vastasega reedel kell 18.30, vahendab Volley.ee.

Eesti resultatiivseimad olid võrdselt 12 punktiga vastavalt viis ja neli geimi kaasa teinud Albert Hurt (+4) ja Valentin Kordas (+6), 11 punkti lisasid nii Märt Tammearu (+6) kui Henri Treial (+5). Eesti meeskonna vastuvõtt oli 59%, rünnakuid lahendati 37-protsendiliselt, blokist saadi 8 punkti ja servil löödi 5 ässa ning eksiti 15 pallingul.

Soome edukaim oli 14 punktiga (+4) Sakari Mäkinen. Soome vastuvõtt oli 54%, rünnak 46%, blokist teeniti 9 ja servilt 6 punkti (31 viga).

Peatreener Fabio Soli ütles, et ei jäänud mänguga ülemäära rahule. "Meie numbrid vastuvõtul ei olnud halvad, selle poolega jäin enam-vähem rahule. Ka servi osas ei nurise ma palju, kuigi alati saab paremini. Viimases geimis hakkasid mängijad justkui kartma vigu teha ja prooviti pall lihtsalt teisele poole võrku toimetada ja seda tahan ma muuta. See juhtub, kui hakata liigselt tulemusele mõtlema ja see on halb harjumus," sõnas peatreener.

"Kindlasti peab paranema sidemängijate ja ründajate koostöö, tahan, et meeskond mängiks kiiremat mängu ja eks see oli ka üks põhjuseid, miks rünnakuga hädas olime. Aga ma olen meeskonna juures olnud alates pühapäevast, seega see vajab aega. Kindlasti peab meie side-out olema parem, mis oli täna ka hea vastuvõtuga kehv. Aga see kõik on teekond ja oleme alles selle alguses," lisas Soli.

Sel aastal koondise eest esimese mängu teinud, hiljuti Belgia meistriks kroonitud nurgaründaja Märt Tammearu ütles, et koondises on alati tore mängida ja suurt harjumist vaja ei läinud. "Väga mõnus on jälle koondise eest platsil olla, Eesti eest on alati au mängida. Omad head sõbrad koos ja väga hea oli väljakul olla," sõnas 11 punkti toonud Tammearu, keda vaevab kerge põlvemure, millest loodetavasti jagu saadakse.