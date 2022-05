Eesti parim kettagolfar: konkurents on kindlasti tihedamaks läinud

Eesti parim kettagolfar Kristin Tattar on sel aastal juba kaks edukat Ameerika turneed selja taha jätnud, kuid peagi ootavad ees uued. Tattar on kõvasti endaga tööd teinud ja näeb, et see on ka rajal ära tasunud.

Varakevadel tegi Kristin Tattar USA-s kaasa viis võistlust, kus jõudis kõigil pjedestaalile. Aprillis osales kolmel võistlusel, pärast nappi kaotust esimeses, sai ta aga magusad võidud Jonesboros ja Kansases.

"Jonesboros kõik läks väga lihtsalt. Tavaliselt nii ongi, et kui sa kogu aeg hästi mängid, siis kõik tulebki justkui väga lihtsalt, ja kui hakkab kuskilt viltu vedama, siis tundub, et kõik on nii raske. Kindlasti oli meeldejäävam Kansase võit, kuna see oli tõesti selline töövõit - lõpus olid seisud väga pingelised ja suuta sealt võitjana välja tulla oli kindlasti väga hea tunne," rääkis Tattar.

Samal Kansase rajal toimuvad suve lõpus ka maailmameistrivõistlused ning võistluskogemus sellel rajal tuleb Tattarile kindlasti kasuks. Konkurents muutub aina tugevamaks.

"Konkurents on kindlasti tihedamaks läinud, võistlejaid on juurde tulnud. Tuli ka selline probleem ette, et justkui jäi võistlustel kohti puudu, et rohkemad naised on tahtnud osa võtta, mis varasemalt ei ole probleem olnud. Discgolf on kindlasti suure sammu edasi astunud ja selles valguses tuleb tulemustega väga rahul olla."

Tattar on palju töötanud ka vaimse poole ja mõttemaailma kallal, et vastupidavust kasvatada. "Ma olen hooajavälisel ajal iseendaga tööd teinud, sest eelmisel hooajal olid suured uneprobleemid ja kui inimene ei maga, siis ei toimi väga hästi mitte miski. Olen käinud teraapias ja saanud mentorlust Hristo Neilandilt, kes on minu abiline olnud. See kõik on väga palju kaasa aidanud ka üleüldisele rajal valmisolekule."

Suvel läheb ta uuesti USA-sse profituuri etappidele ja naiste lahtistele meistrivõistlustele, kuid ta tahab mängida ka Eestis ja mujal Euroopas. Suve lõpp ootab taas Ameerikas, kus on profituuri finaal ja maailmameistrivõistlused.