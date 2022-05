Kolmekordne olümpiavõitja lõpetab sportlaskarjääri ja hakkab politseinikuks

Saksamaale kelgutamises kolm olümpiakulda toonud 36-aastane Johannes Ludwig avaldas, et on otsustanud sportlaskarjääri lõpetada.

"Kelgutamine on minu elus olnud olulisel kohal juba kuuendast eluaastast. Viimase 30 aasta jooksul olen peaaegu iga päev sellega tegelenud ja seetõttu olen ilma jäänud mitmetest perekondlikest sündmustest. Olen tänulik, et minu senisel eluteel on minuga kaasas olnud lugematul hulgal inimesi. Eriti tahaksin tänada oma vanemaid, abikaasat, lapsi ja treenereid," rääkis Ludwig, vahendab Inside The Games.

Pekingi olümpiamängudel võitis Ludwig kaks kuldmedalit, ühe meeste eraldistardis ja teise koos Natalie Geisenbergeriga võistkonnavõistluses. Samuti tuli ta tänavu MK-sarja üldvõitjaks.

Ludwigi auhinnakapis on ka PyeongChangi olümpiamängudelt võidetud kuld- ja pronksmedal ning maailmameistrivõistlustelt on sakslasel ette näidata kaks kuldmedalit ja üks pronksmedal.

Kolmekordne olümpiavõitja kavatseb nüüd keskenduda karjäärile politseis. "Ootan uut etappi oma elus. Kavatsen peagi liituda föderaalpolitseiga, kuid praegu keskendun oma perekonnale."