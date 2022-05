Helsingi jäähallis puhkes tulekahju, kaks mängu lükati edasi

Tulekahju on nüüdseks kustutatud ja ükski inimene põlengus viga ei saanud, vahendab Yle. Jäähalli tuletõrjealarm käivitus umbes 35 minutit enne Saksamaa ja Taani kohtumise algust ning kõik jäähallis viibinud inimesed evakueeriti.

A fire at ice level of the Helsinki Ice Hall ahead of Germany / Denmark game has forced everyone outside the arena. Game was expected to start at 4:20pm local time. #IIHFWorlds pic.twitter.com/dAn33jxpFi