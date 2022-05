Tourile keskenduv Ewan jättis "põrguliku" Giro pooleli

Austraalia tippsprinter Caleb Ewan on otsustanud tänavuse Itaalia velotuuri pooleli jätta ja keskenduda ettevalmistusele Tour de France'iks.

27-aastase Lotto Soudali sprinteri velotuur algas karmi kukkumisega avaetapi finišikoridoris, teisipäevasel kümnendal etapil sai ta napilt ajapiiri mahtudes viimase koha. Kolmapäevasel etapil sai ta viienda koha, võidu võttis üllatusmees Alberto Dainese.

"Giro otse põrgust sai minu jaoks jätku," kirjutas Ewan Instagramis pärast kümnendat etappi. "Jäin grupist maha 80 km enne lõppu, pidin üksi sõitma ja mahtusin napilt ajalimiiti. Pärast esimesel etapil toimunud kukkumist tunnen, nagu minu Giro liiguks allamäge."

"Et ootamas on mägised etapid, oleme koos Ewaniga otsustanud, et ta sõidab koju," kirjutas Lotto Soudal pressiteates. "Pärast lühikest puhkuseperioodi hakkab sprinter valmistuma oma järgmiseks suureks eesmärgiks, Tour de France'iks, kus ta võtab samuti sihikule sprindietappide võidud."