USA naiste ja meeste jalgpallikoondised hakkavad saama võrdselt palka

"See on ajalooline hetk. Need kokkulepped on USA jaoks igaveseks mängu muutvad ja võivad muuta ka kogu maailmas," ütles USA jalgpallipresident Cindy Parlow Cone Eurospordile.

Arutelu tõusis päevakorda veebruaris, kui naiste koondis võitis 24 miljoni dollari suuruse auhinnaraha. Mõlemad võistkonnad hakkavad majanduslikult võrdselt kasu saama, mis US Socceri sõnul sisaldab identset hüvitist kõikide võistluste, sealhulgas jalgpalli maailmameistrivõistluste eest.

Võistkondade reisimise, toitlustamise, majutuse ja koolitusvõimaluste kvaliteet saab olema samaväärne, kirjutab Eurosport. Kõige intrigeerivam teadaanne on MM-i auhinnarahade võrdne jagamine, mis on märkmisväärne selle tõttu, et meeste auhinnarahad on oluliselt suuremad kui naistel.

Tänavusel Kataris toimuval jalgpalli MM-il jagab rahvusvaheline jalgpalliföderatsioon FIFA auhinnaraha 354 miljoni naela ulatuses, kuid naistele on välja pandud 48 miljonit.

"USA jalgpall ja mõlemad koondised viivad meid edasi põnevasse vastastikuse kasvu ja koostööfaasi, jätkates missiooni saada USA silmapaistvamaks spordialaks," sõnas Parlow Cone.