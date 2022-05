Eestlased püstitasid sportkeegli MM-il kaks isiklikku rekordit

Elvas toimuvatel sportkeegli maailmameistrivõistlustel sündis Eesti kuni 23-aastaste naiste koondises kaks isiklikku rekordit. Mõlemale naisele on see esimene suurvõistlus.

Rõõmuskoori avas esimesena võistelnud Mirjam Laanemäe punktiskooriga 561. Päeva teises pooles mänginud Kateriin Saare tulemuseks oli 520 punkti, mis on 16-punktine isikliku rekordi parandus.

Kateriin Saar on 19-aastane elvakas, kes on keeglit mänginud ühe aasta. Ala sobis aga niivõrd, et tagas üsna kiirelt kutse koondisesse. Esimest suurvõistluse kogemust kokku võttes ütles ta: "Üllatavalt närvi läksin, aga tuleb omale kinnitada, et läheb hästi. Kui korra tähelepanu ära hajub, siis enam ei ole hea mäng".

Tänane parim individuaalne tulemus oli 653 punkti, ent koondise treener Kristjan Tamlak seda oluliseks näitajaks ei pea.

"Esimesed aastad, kus meil on päriselt mõtestatud treeninggrupid ja esimest korda tulime üldse noortekoondise täiskoosseisuga välja," rääkis ta ning lisas, et MM-il esimest korda närvipinge all mängides on see väga hea tulemus. "Tuleb õppida olema endaga sõber rajal," rõhutas ta.

Võistkondliku sooritustega on treener väga rahul. Kuna noorte treenimine on tema sõnul Eestis veel lapsekingades, ei seatud liialt kõrgeid eesmärke. Sellegipoolest ületati enese jaoks positiivseks võistkondlikuks tulemuseks hinnatud 3100 punktipiiri 67 võrra.

Üllatusi jagus ka mujale. Uue maailmarekordi püstitasid 3650 punktiga sakslased. Mõistagi rõõmustasid naised tulemuse üle ning koondislane Luisa Ebert rõhutas, et see polnud mingi tühine üks punkt, vaid lausa 80.