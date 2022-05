Markus Viitkar võitis Soome meistrikulla, Armi Pärt sai hõbeda

Põhi- ja vaheturniiri esikohal lõpetanud Karjaa BK-46 kaotas finaalseeria avamängus kodus Helsingi Dickenile 24:27, kuid võitis kolm järgnenud kohtumist küllalt kindlalt. Esimest hooaega välisklubis pallinud Markus Viitkar võitis seega debüütaastal kuldmedali nii Soome meistrisarjas kui ka karikavõistlustel.

"Finaalseeria algas meile korraliku šokiga, kui kodusaalis Dickenile alla jäime. See oli heaks äratuskellaks, sest järgmised kolm saime numbriliselt küll kindlalt, aga ikka raske tööga kätte. Võtmeks oli meie kaitse ja väravavahid, kuna hoidsime vastase neis kolmes mängus alla 20 värava," hindas Viitkar.

"Isiklikust seisukohast ei saanuks vist esimene hooaeg välismaal palju paremini minna. Eks ma ikka unistasin Soome tulles edust, aga kuldset duublit päris oodata ei osanud. Emotsioonid on laes ja mul on hea meel, et selle otsuse tegin," tunnistas BK-46 kasuks lõppenud hooajal 78 väravat visanud Viitkar.

BK-46 on Soome rekordmeister 21 tiitliga, aga tänavune tuli lausa 16-aastase vaheaja järel. Eestiski pole põhjanaabrite meistrikuldasid mitu aastat nähtud. Viimati tulid eestlased käsipallis Soome meistriks 2015. aastal, mil Riihimäe Cocksi ridades mängisid Kristo Voika, Marius Lepp, Antti Rogenbaum ja Marius Aleksejev.

"Klubi kui sellise jaoks on tegu väga tähtsa saavutusega, 16 aastat ootamist sai läbi. Karjaa on Soome käsipallipealinn ning seda on kõikjal näha. Finaalseeria kodumängudel oli meil saalis tuhatkond pealtvaatajat ja sellise publiku ees mängida on väga võimas," sõnas Eesti koondise joonemängija.

Viitkar siirdus HC Tallinna ridadest põhjanaabrite juurde eelmisel suvel. Edukad mängud nii Soomes kui ka rahvusmeeskonnas aitasid 24-aastase HC Tallase kasvandiku järgmiseks hooajaks Rootsi esiliigasse, kus Viitkar sõlmis lepingu HIF Karlskronaga.

Ka Pärt tegi Soomes debüüthooaega ning oli Dickeni kandvaid jõude. 30 mänguga viskas ta 95 väravat ning sai koos pealinlaste abitreeneri Valdar Noodlaga kaela meistri- ja karikavõistluste hõbemedali. Pärt pikendas Dickeniga lepingut ka järgmiseks hooajaks.