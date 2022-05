OTSEBLOGI | Portugali MM-ralli saab hoo sisse testikatsega

Põhja-Portugali kruusateedel sõidetakse sel nädalavahetusel 21 kiiruskatset kogupikkusega 338,34 kilomeetrit. Hooaja - ja hübriidautode ajastu - esimest kruusarallit alustab 12 WRC1 ekipaaži ning taas asuvad võidu nimel heitlema ka legendaarsed prantslased Sebastien Ogier (Toyota) ja Sebastien Loeb (M-Sport).

Sealjuures osaleb M-Sport Portugalis lausa viie Puma Rally1 masinaga: lisaks Loebile tulevad rajale ka Craig Breen, Adrien Fourmaux, Gus Greensmith ja Pierre-Louis Loubet. Ogier jättis Esapekka Lappi sel nädalavahetusel pingile, Toyotat esindavad WRC klassis veel Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

Hyundai tegi sel hooajal esmakordselt oma ülesandmislehel parandusi, kui autosse istuvad Ott Tänak, Thierry Neuville ja Dani Sordo - Candido Carrera. Sordo on Portugalis pjedestaalile jõudnud viis korda, muuhulgas ka mullu. Oliver Solberg sõidab Portugalis WRC2 klassis.

"Naudin Portugali rallit väga," rääkis Tänak eelmise nädala lõpus Hyundai pressiteate vahendusel. "Sõidame sel hooajal esimest korda kruusal, ehk see on esimene näitaja, kui konkurentsivõimelised oleme. Portugali ralli on kiire üsna pehme pinnasega, katsete teised läbimised võivad olla keerulised ja nõudlikud. Et siin olla edukas, on vaja nii töökindlust kui kiirust. Teame Martiniga, mida on vaja, et Portugalis edukas olla."

Kolme etapi järel on MM-sarja üldliidriks 76 punkti kogunud Kalle Rovanperä, Neuville'il on teisena 47 ja Breenil kolmandana 30 punkti. Ühel etapil osalenund - ja selle ka võitnud - Loeb on 27 punktiga neljas, sama palju on teeninud ka Horvaatias esmakordselt pjedestaalile pääsenud Tänak.

Portugali MM-ralli ajakava:

Neljapäev

Kell 11.01 Testikatse Paredes 4,55 km

21.03 SS1 SSS Coimbra 2,82 km

Reede

10.08 SS2 Lousa 1 12,03 km

11.08 SS3 Gois 1 19,33 km

12.08 SS4 Arganil 1 18,72 km

14.31 SS5 Lousa 2 12,03 km

15.31 SS6 Gois 2 19,33 km

16.38 SS7 Arganil 2 18,72 km

18.05 SS8 Mortagua 18,16 km

21.03 SS9 SSS Lousada 3,36 km

Laupäev

09.38 SS10 Vieira do Minho 1 17,48 km

10.38 SS11 Cabeceiras de Basto 1 22,03 km

11.54 SS12 Amarante 1 37,24 km

16.38 SS13 Vieira do Minho 2 17,48 km

17.38 SS14 Cabeceiras de Basto 2 22,03 km

18.54 SS15 Amarante 2 37,24 km

21.03 SS16 SSS Porto – Foz 3,3 km

Pühapäev

09.08 SS17 Felgueiras 1 8,91 km

09.57 SS18 Montim 8,69 km

10.38 SS19 Fafe 1 11,18 km

12.08 SS20 Felgueiras 2 8,91 km

14.18 SS21 Fafe 2 11,18 km