Kalju peatreener: ilmselgelt pole ma õnnelik

Kohtumise teisel poolajal tekkis Levadia karistusalas ohtlik olukord, kui Levadia puurilukk Karl Andre Vallner ja Pavel Marin põrkasid kokku, kuid mängu kohtunikud selles olukorras viga ei näinud. "Ilmselgelt pole ma õnnelik. Kui selline viga jäetakse vilistamata, siis see tekitab pahameelt," kommenteeris Cardoso penalti andmata jätmist.

"Esimesel poolajal polnud me piisavalt agressiivsed, eriti palliga. Lasime Levadial palli kontrollida ja see tegi meie jaoks mängu raskemaks. Teisel poolajal teadsime, et peame olema agressiivsemad. Pärast väravat ärkasime üles, hakkasime paremini mängima ja mehed ajasid igat palli taga. Täna oli väga raske mäng, aga peame edasi liikuma," tõdes Cardoso.

Laupäeval läheb Kalju Tipneri karikavõistluste finaalis vastamisi Paide Linnameeskonnaga. Nii Paide kui ka Kalju jaoks on finaali näol tegemist väga olulise kohtumisega, sest koos karikavõiduga kindlustatakse koht ka eurosarjas.

"Kaotus ikka motiveerib, aga need on kaks erinevat mängu. Täna oli liigamäng ja laupäeval on karikafinaal. Laupäeval tuleb teistsugune mäng, sest oleme selle tiitli nimel palju töötanud ja võitja pääseb Euroopasse," märkis Cardoso.

Tipneri karikavõistluste finaal toimub 21. mail A. Le Coq Arenal.