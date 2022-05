Mullune Prantsusmaa lahtiste finalist kuulutas hooaja lõppenuks

Põlvetrauma on 30-aastast tennisisti seganud terve tänavuse aasta ja seetõttu on ta pidanud jätma vahele turniirid Peterburis, Dubais ja Dohas. Nüüd teatas mullu Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud venelanna, et tänavu teda enam platsil ei näe.

"Ma olen väga kurb, et pean sel aastal Roland Garrosilt ja ülejäänud turniiridelt eemale jääma, "lausus Pavljutšenkova ühismeedia vahendusel. "Roland Garros on mulle alati eriline olnud, eriti pärast suurepärast minekut eelmise aasta turniiril."

"Aga pikaaegse valu tõttu piirab vigastus mu täiel rinnal võistlemist ja harjutamist nii füüsiliselt kui ka vaimselt," jätkas ta. "Viimased kaks turniiri [Madridis ja Roomas] näitasid, et valu püsib ja ma polnud selleks valmis, nii et otsustasin endale aega võtta ja naasta järgmisel aastal tugevamana."

Lisaks esimesele suure slämmi turniiri finaalikohale võitis Pavljutšenkova mullu segapaarismängu olümpiakulla ja koos Venemaa koondisega Billie Jean Kingi karikaturniiri.