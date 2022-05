Algo Kuus: Joonas Lember näitas kõva sisu

Kui jetispordi etappidel võistlevad kõik klassid koos, siis ringrajapaatide puhul on asi veidi keerulisem. Näiteks klassil F-4, milles eestlastest viimasel ajal tegusid teinud Stefan Arand, on täiesti eraldi korraldatav kolme-etapiline MM-sari. Väiksematel klassidel on tihtipeale ka ühe etapi põhised maailmameistrivõistlused.

Võrreldes kahe eelmise aastaga on sarjade kalendrid tänavu kokkuvõttes tihedamad – koroonaaegsed probleemid paistavad olevat seljatatud.

"Selle aasta kalender on ikkagi täismahus," rääkis Eesti veemoto liidu peasekretär Algo Kuus ERR-ile. "F-500 klassis, kus Erko Aabrams tuli eelmine aasta maailmameistriks, on sel hooajal lausa seitse etappi ehk võistluskalender on läinud veel suuremaks. Kuna vahepeal on võistlusi nii palju ära jäänud, siis väga mitmed riigid tahavad korraldada. Peale kahte aastat on olnud ikkagi langus, kus võistluseid väga ei toimunud. Seega on väga hea meel näha, et on mitmeid uusi sportlasi kaasa arvatud ka meilt Eestist, kes on HydroGP-d kaasa sõitmas. Jetil oli esimene MM-sarja etapp Hispaanias Ibizal ja sealt tuli ainult rõõmusõnumeid selles osas, et esimesest MM-etapist võttis osa lausa 133 sportlast, " sõnas Kuus.

Kuidas paatidel esimene nädalavahetus möödus? Kellel hästi läks, keda oli mõistlik tähele panna Eesti spordisõbral?

"Kõige suurem võitja oli kindlasti Joonas Lember, kes tuligi etapi võitjaks. Tema näitas oma sõiduga väga kõva sisu. Väga head starti ta ei teinud. Me ei jõudnud temaga Eestis treenida absoluutselt ja seega läksimegi otse MM-etapile, ilma et oleks üldse saanud paati vette. Viimased kaks nädalat puhus Harku järve peal nii kõva tuul, et lihtsalt ei olnud võimalik treenida. Stardist minnes peale esimest pööret oli ta kuuendal kohal, kust ta sõitis ennast esimeseks välja kahes sõidus, mis oli väga tubli tulemus," ütles Kuus.

Kuula pikemalt "Spordipühapäeva" saatest.