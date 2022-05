Liisa Soomets ja Heleene Hollas alustasid koostööd Rivo Vesikuga

Eesti rannavolle esiduo Liisa Soomets ja Heleene Hollas sõlmisid koostöö Rivo Vesikuga. Praegu on tiim Jazz Pesulad Hollas-Soomets ainus Eesti rannavolle naispaar, kes on aasta läbi väljakutel. MK sarjas alustatakse juba 19. mail, mil toimub kvalifikatsioon Pro tour Future etapil Madridis.

Rivo Vesik selgitas, et ta näeb suurt potentsiaali nii Soometsa ja Hollase mängukvaliteedi parandamises ning tõusus maailma edetabelis kui ala tulevikus Eestis tervikuna. "Meie koostöö Heleene ja Liisaga saab teoks tänu headele sponsoritele, kes usaldavad meie ühist tegutsemist. Pikaajaliste partnerite tugi on üks eeldus tippspordiga tegelemiseks," rääkis Vesik.

Äsja naasis naiste rannavolle esipaar koos Vesikuga ühisest esimesest treeninglaagrist Türgist. Seal sujuvalt kulgenud treeningud annavad põhjust seada suveks ambitsioonikad eesmärgid. "Tahaksime jõuda rannavolle EM-ile, mis toimub augustis. Sinna pääseb 32 Euroopa paari, maailmakarikaetappidel kogutud punktide põhjal," sõnas Soomets ja avaldas lootust, et plaan on küll raske, aga teostatav.

Hollas ütles, et esimesed ühised treeningud Rivo juhendamisel olid väga edukad ja Türgist saabuti tagasi kodumaale juba väärtuslike uute teadmistega. "Rivo juhtis palju tähelepanu baasasjadele, millele varem polnud keegi osutanud. Ta on treenerina väga rahulik ja toetav. Oleme mõlemad Liisaga väga põnevil, et meil on võimalik sel hooajal Rivo juhendamisel treenida ja võidelda pääsu eest Euroopa meistrivõistlustele," sõnas Hollas.

Soomets lisas, et Rivo suur tugevus on taktikaline pool. "Eestis on palju häid treenereid, kes on tehnilises plaanis tugevad eksperdid, aga puudu on just nendest, kes oleksid ka taktikaliselt maailmatasemel. Rivo on selles osas suurepärane," ütles Soomets.

"Meil on väga hea meel, et Eesti naiste rannavolles algab Soomets-Hollase-Vesiku koostöös uus ajajärk," ütles Creditea esindaja Annika Parm. "Heleene ja Liisa on suurepärased noored talendid, kes oma töökuse, sihikindluse ja energiaga tõestavad õige pea, et Eesti naiste rannavolle suudab konkurentsi pakkuda valdkonna tippudele. Oleme IPF Digitaliga seisnud üle kümne aasta Eesti võrkpalli selja taga ja oleme väga uhked uue alguse üle rannavolle edendamisel," lisas ta.

Kodumaal saab Eesti naiste rannavolle esipaari mängimas näha 18.–19. juunil Tartus.