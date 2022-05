Kalju õnnetu seeria Levadia vastu sai jätku

Avapoolajal oli Levadial kaks head võimalust juhtima minna, kuid Ernest Agyiri tabas posti ja Zakaria Beglarišvili pealelöök lendas latti. Levadia murdis Kalju vastupanu teise poolaja alguses, kui karistuslöögile järgnenud olukorras saatis palli üle väravajoone Liliu. Rohkem väravaid ei löödud ning Kalju võidupõud Levadia vastu pikenes üheksale mängule. Viimati sai Kalju Levadiast jagu 2020. aasta suvel.

37 punkti kogunud Levadia on tabelis jätkuvalt teisel kohal. Sama palju punkte on ka esikohal oleval Floral, kuid nad on mänginud ühe kohtumise vähem. Kalju hoiab 29 punktiga kolmandat kohta.

Lisaks Kalju ja Levadia vastasseisule peeti kolmapäeval veel kaks kohtumist. Paide Linnameeskond võõrutas Narva Transi ja teenis 4:2 võidu. Trans läks kohtumist 8. minutil juhtima, kui nurgalöögist tulnud pallile sai jala vahele Deniss Dedetško. Avaväravale vastas Paide kiirelt: 11. minutil teenis Ebrima Singhatehi penalti, mille realiseeris Robi Saarma, ning poolteist minutit pärast mängu jätku viis Singhatehi tabamus Paide juhtima.

Teise poolaja alguses teenis Paide teise penalti, mille Singhatehi edukalt realiseeris. 77. minutil hoolitses võõrustajate neljanda värava eest Bubacarr Tambedou. Kolm minutit hiljem vähendas Volodõmõr Prõjomovi tabamus Transi kaotusseisu kahele väravale, kuid rohkem väravaid ei sündinud ning Paide võttis hooaja kaheksanda võidu. 14. vooru järel hoiab Paide 25 punktiga tabelis neljandat kohta, Trans on 12 punktiga seitsmendal kohal.

Pärnus läksid vastamisi kohalik Vaprus ja Tallinna Legion, kes mängisid 1:1 viiki. Esimesel poolajal viis Pavel Dõmov Legioni kohtumist juhtima, kuid teise poolaja keskel tõi Vaprusele viigipunkti Magnus Villota tabamus. Liigatabelis paikneb seitse punkti kogunud Vaprus kaheksandal kohal, Legion on kuue punktiga 10. ehk viimasel positsioonil.

Enne mängu:

Kalju pole suutnud Levadiat võita alates 2020. aasta suvest. Varakevadel mängiti omavahel viiki 1:1. Kummagi meeskonna eesmärk on konkurendile nüüd punkte mitte loovutada.

Hetkel asub Levadia 34 punktiga tabeli teisel real. Võidu korral oleks neil liider Floraga sama palju punkte, kuid Flora on mänginud ühe kohtumise vähem. Kalju leiab 29 punktiga kolmandalt positsioonilt, kuid neil on Levadiaga võrreldes kirjas üks mäng vähem.