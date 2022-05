Lember teenis Tšehhis etapivõidu, Aabrams tuli teiseks

F-500 klassis sai Aabrams hea stardi ja juhtis sõitu kuni neljanda ringini, kui itaallase Rossi ja slovakk Jungi kokkupõrkest tõsteti punane lipp ja sõit katkestati. Kordusstardist sai Aabrams samuti hea lähte, kuid juba esimeses pöördepois lõhkus itaallane Andrea Ongari mõlemad pöördepoid. Sõit katkestati, rohkem kordusstarte ei järgnenud ning keegi punkte kirja ei saanud.

Pühapäeval toimunud teises sõidus suutis Ongari taas kaks poid lõhkuda ning nii viis ta sõidu kordusstarti. Aabrams sai hea lähte ja juhtis sõitu pikalt kuni ruudulipuni. Teine oli Attila Havas Ungraist ja kolmas Marcin Zielinski Poolast. Kolmas sõit pidi ära otsustama etapivõitja. Aabrams startis esikohalt, aga vahetult enne fooritulede kustumist läks Aabramsi põlv vastu trimmi lülitit ja start oli rikutud. Esimesse pöördesse jõudis ta üheksandana. Kaheksa ringi ajal möödus ta mitmest konkurendist, viimasel sirgel suutis eestlane tõusta veel kaks kohta ning lõpetas sõidu neljandana. Nii sõidu kui etapi võitis Hava, Aabramsile etapi teine koht. "Väikseid apse ikka juhtub, aga hooaeg alles algas ja kiirust meil jagub, et selle aasta tiitli eest võidelda," rääkis Aabrams peale võistlust.

Põnevaks kujunes F-125 võistlus. Esimeses sõidus startisid eestlased kõrvuti, kuid Lemberi start ebaõnnestus. Kui Peeba asus sõitu juhtima, siis Lember pidi taga mitu konkurenti edestama, et saada kolmas positsioon. Eestlaste vahel olnud poolakal Sebastian Kecinskil ei olnud nii palju kiirust kui Lemberil, aga selle eest suur sõidukogemus.

Pühapäevases esimeses sõidus sai Peeba parima stardi ja asus sõitu juhtima, kuid neljandal ringil lagunes mootoril kollektor ja hoog rauges. Edasi algas esikohavõistlus Lemberi, ameeriklase Todd Andersoni ja bulgaarlase Viktor Lubenovi vahel. Lember suutis osava sõiduga võtta liidripositsiooni ning teine sõit võita. Anderson oli teine ja Lubenov kolmas.

Kolmandas sõidus startis Peeba viimaselt positsioonilt, aga peale esimest pöördepoid oli ta juba sõitu juhtimas. Lember oli esimeses pöördes viies, kuid asus konkurente kohe jälitama. Juba sõidu alguses ütles Peeba paadimootor üles ning paraku tuli sõit katkestada. Lember aga näitas järjekordselt head sõiduoskust ning tuli Lubenovi ja Kecinski ees esimeseks.

Kolme sõidu kokkuvõttes tuli F-125 klassi MM-sarja etapivõitjaks Lember, teine koht kuulus Kecinskile ja kolmandaks tuli Anderson. "Meie jaoks on siiani uskumatu, milliseks see MM-etapp kujunes. Meie eesmärgiks oli etapp läbi sõita ja tehnika terveks jätta, aga sellist tulemust ei oodanud meist keegi. Oli meilgi väikesi probleeme, aga õnneks sõitude alguseks said nad korda tehtud. Suur tänu meeskonnale ja kõigile, kes mind etapivõidule aitasid," võttis Lember võistluse kokku.

Järgmine HydroGP etapp sõidetakse juuni keskel Itaalias Borettos.