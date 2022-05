Miami asus tänu Butleri võimsale esitusele idakonverentsi finaali juhtima

Celtics läks võõrsil kohtumist juhtima, võites avaveerandi 25:28. Poolajaks oli seis Bostoni kasuks 62:54, kuid peale seda haaras juhtohjad kodutiim. Kolmanda veerandaja võitis Miami koguni 39:14, eduseisu enam käes ei lastud ning kohtumine võideti 118:107.

Mängu parim oli Miami poolelt Jimmy Butler, kes viskas koguni 41 punkti. Butler võttis ka üheksa lauapalli ja jagas viis korvisöötu. Samuti tõi ta tiimi teisel veerandil välja 13-punktilisest kaotusseisust.

Jimmy Butler joins LeBron James as the only players with 40+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, 4+ steals and 3+ blocks in a playoff game. #NBA75



Jimmy Butler: 41 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 STL, 3 BLK pic.twitter.com/LLX79fckWc