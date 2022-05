Matip lõi taas tähtsa värava ja Inglismaa meister selgub viimases voorus

Sarnaselt nädala eest toimunud võõrsilmängule Aston Villa vastu jäi Liverpool ka kohtumises Southamptoniga kiirelt kaotusseisu, kui 13. minutil saatis Nathan Redmon pika soolorünnaku järel palli kauni löögiga külalismeeskonna võrku.

Veerand tundi hiljem tõi Takumi Minamino löök aga tabloole viigi ja tähtsad kolm punkti kindlustas Liverpoolile Joel Matip, kes saatis 67. minutil nurgalöögiolukorrast palli peaga väravasse. Matip sahistas võrku ka seitse päeva tagasi, siis viigistas tema värav Aston Villa vastu seisu.

Liverpooli võit tähendab, et Inglismaa meistritiitli saatus otsustatakse viimases voorus: tiitlikaitsjal Manchester Cityl on koos 90, Liverpoolil 89 silma. City kohtub 22. mail kodus Aston Villaga, Liverpool võõrustab Wolverhamptonit. Kui meeskonnad lõpetavad sama punktide arvuga, vaadatakse järgmisena väravate vahet: Cityl on see 96:24 ja Liverpoolil 91:25.