Eesti iluvõimlejad lähevad EM-ile finaalimõtetega

Koduses iluvõimlemises on korralik sisemine konkurents. Euroopa meistrivõistluste koondise valikul arvestati nii hooaja alguse rahvusvahelistel turniiridel kui Eesti meistrivõistlustel ja karikavõistlustel näidatud tulemusi. Tiitlivõistluseks valiti välja kümne sportlast, kuhu nelja individuaalvõimleja kõrval kuulub ka rühmkava koondis, kes on üle saanud keerukast ettevalmistusperioodist.

"Oleme olnud hädas koroonaga, haigus ei jäta meid," rääkis ERR-ile võimlemisliidu peasekretär Natalja Inno. "Nüüdseks oleme saanud piisavalt harjutada, aga pidime mõned MK-etapid vahele jätma, sest me ei olnud piisavalt harjutada saanud."

Rühmkava koondiselt oodatakse EM-il pääsu finaali ehk kaheksa parema hulka. Ka individuaalses mitmevõistluses, kus tänavuse Eesti meistri ja karikavõitja Melany Keleri kõrval läheb nelja kavaga starti Polina Muraško, on latt seatud tugevale tasemele.

"Ambitsioonikas eesmärk on muidugi mitmevõistluse finaal ehk 24 parimat, aga kes teab, sest põlvkonnad on pärast olümpiamänge vahetunud. Võistlus on päris oodatud, sest me ei tea, milliste võimlejatega riigid ette tulevad," sõnas Inno.

Naistippudele hingavad kuklasse juunioride klassi parimad Ester Kreitsman ja Anette Vaher, kes püüavad EM-il juunioride konkurentsis üksikharjutustes kohta kaheksa parema seas. Juunioride seas ongi Eestis seis eriliselt tihe ja tugev. Koondisel on vormitipu sättimiseks aega 15. juunini, mil Tel Avivis algavad Euroopa meistrivõistlused.