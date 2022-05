Meedia: PSG on Mbappe klubis jätkamise osas alla andnud

Värske Prantsusmaa jalgpallimeister Pariisi Saint-Germain on ESPN-i sõnul alla andnud Kylian Mbappe klubis jätkamise osas ning prantsuse jalgpallistaar peaks järgmine hooaeg jätkama Hispaania jalgpalli kõrgliiga meistri Madridi Reali ridades.

ESPN-i andmetel on veel mõningaid detaile, mis tuleb välja selgitada Mbappe esindaja ning Madridi vahel, kuid seal pole miskit, mis takistaks üleminekut Hispaania klubisse.

PSG oli veel hiljuti kindel, et Mbappe jääb klubisse. Nad tegid kõik endast oleneva, et 23-aastane ründaja, kes valiti liiga parimaks mängijaks kolmandat hooaega järjest, jätkaks PSG ridades.

ESPN kirjutab, et Mbappe ambitsioon on alati olnud mängida Madridi Reali ridades ning see võibki uuel hooajal teoks saada.