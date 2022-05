Rafael Nadal on tagasi treeningutel ning valmistub Prantsusmaa lahtisteks

Hispaania tennisestaar Rafael Nadal on tagasi treeningutel ning valmistub järgmisel nädalal algavateks Prantsusmaa lahtisteks tennise meistrivõistlusteks, vaatamata mitmetele vigastustele.

21 suure slämmi turniiri võitnud Nadal on seal võidutsenud viimasel 13 korral 17-st. Kindlasti loodab ta taas võidutseda pärast eelmisel aastal poolfinaalis saadud kaotust Novak Djokovicile.

Nadalil jäi just samal võistlusel saadud jalavigastuse tõttu kogu 2021. aasta hooaja teine pool vahele. Nadal ütles eelmisel nädalal, et igapäevane treenimine oli väljakutse ning ta võtab Pariisi arsti kaasa pärast seda, kui Itaalia lahtistel tema krooniline jalavigastus tunda andis. Hiljuti on tennisestaar kimpus olnud ka ribi vigastusega.