Peatreener näeb Vaiklas MLS-i taset, kuid märksõnaks on stabiilsus

"Andreas suudab mängida MLS-is. Ta on näidanud, et tal on selleks potentsiaali, kuid oluline on näidata stabiilseid esitusi terve hooaja vältel," vahendab Soccernet.ee meeskonna peatreeneri Alan Kochi väljaandele Edmonton Sun öeldud sõnu.

"Põhjus, miks ta siia tuli, on mängimine. Talle on antud võimalus ja ta haaras sellest kahe käega kinni. Nüüd peab ta lihtsalt nädalast nädalasse näitama, et suudab kõrget taset näidata," lisas Koch. "Tema tegutsemine on seni olnud muljetavaldav ja meil on tema suhtes kõrged ootused ka ülejäänud hooajaks."

Vaikla liitus aasta eest Toronto FC-ga ning asus toona pallima duubelmeeskonna eest. Veebruarikuus siirdus ta laenulepingu alusel Kanada kõrgliigameeskonna FC Edmontoni ridadesse. Seni on Edmonton väljakul käinud seitsmes kõrgliigakohtumises ning punkte on teenitud kolme viigimängu näol.