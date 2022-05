Saksamaal üritatakse juuni algul purustada triatloni maailmarekordeid

Praegu hoiab täispika triatloni (3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu, 42,2 km jooksu) maailmarekordit enda nimel Norra superstaar Blummenfelt, kes on hetkel ka ala valitsev maailmameister. Rekordaja 7:21.12 püstitas ta 2021. aastal Ironman Cozumel võistlusel. Naiste maailmarekord on kümme aastat vanem kui meeste oma ning aja 8:18.13 püstitas Chrissie Wellington 2011. aastal Challenge Rothil.

Brownlee ja Blummenfelt üritavad juuni algul Ida-Saksamaal purustada seitsme tunni piiri ning Matthews ja Spirig kaheksa tunni piiri. Selleks on tipptriatleetidele loodud kõige optimaalsemad tingimused ning iga sportlane võib võistluse jooksul kasutada kuni kümmet tempomeistrit.

Ujumisdistantsil loodavad mehed alistada 40 minuti piiri, mis tähendab, et iga sada meetrit tuleb ujuda ühe minuti ja kolme sekundiga. Naised üritavad veest välja saada alla 45 minutiga, mis teeb tempoks 1.12/100m. Ujumine toimub motoringrajast 16,3 kilomeetri kaugusel asuvas 1300 hektari suuruses tehisjärves Lake Senftenberg ning distants on punktist A punkti B, et vältida liigseid pööramisi, mis tempot alla võtaksid.

Peale ujumist võtavad rekordiüritajad suuna motoringrajale, kus võisteldakse edasi 5,85 kilomeetri pikkusel ovaalil. Mehed üritavad 180 kilomeetrit sõita ajaga 3:45, mis teeb keskmiseks kiiruseks 48 km/h. Naiste rekordikatse jaoks peaks rattadistantsil minema maksimaalselt neli tundi ja 25 minutit, mis teeb keskmiseks kiiruseks 40,75 km/h.

Jooksudistants on motoringraja lähiümbruses siledal trassil. Mehed proovivad joosta maratoni ajaga 2:30, mis teeb keskmiseks tempoks 3.33 min/km ja naised ajaga 2:50 ehk tempoga 4.02 min/km.

Natuke võistlejatest ka. Brownlee on Suurbritannia triatleet, kes alustas profiteekonda 2007. aastal. Ta on 184 cm pikk ja kaalub 70 kilogrammi. Kahekordse olümpiavõitja treenerid on Ian Mitchell, Mark Buckingham ja Coz Tantrum. 2009. ja 2011. aastal krooniti Brownlee olümpiadistantsil maailmameistriks. Lisaks on ta kahel korral võidutsenud Ironmani distantsil. 2010., 2011., 2014. ja 2019. aastal krooniti ta Euroopa meistriks.

Blummenfelt on valitsev täispika triatloni maailmameister, võites alles hiljuti, 8. mail toimunud edasi lükatud MM-il kulla. Tokyos riputati norrakale kaela kuldmedal ning niiviisi sai temast esimene triatleet, kes on ühel aastal olümpiavõitja ja maailmameister. Alates 2013. aastast proffide seltskonnas võistlema hakanud 174 cm pikka ja 77 kg kaaluvat Blummenfelti treenib Arild Tveiten. Lisaks Ironmani maailmarekordile hoiab norralane enda käes ka 70.3 distantsi rekordit, milleks on 3:25.21.

Matthews alustas triatlonitreeningutega 2015. aastal ning asus profileeri neli aastat hiljem. Ta on 165 cm pikk ja kaalub 58 kg. Täispika triatloni maailmameistrivõistlustel tuli ta tänavu teisele kohale. Tema senine Ironmani distantsi rekord on 8:40.50, mis asetab ta Suurbritannia naiste edetabelis kõrgele kolmandale kohale. Matthewsi auhinnakapis on lühikese ajaga juba nii Suurbritannia kui ka Euroopa meistrivõistluste kuldmedaleid.

Spirig on profimaailmas alates 2001. aastast ning 2012. aastal võitis ta Londonis olümpiakulla. Neli aastat hiljem Rio de Janeiros riputati talle kaela hõbemedal. Oma viiendatel olümpiamängudel Tokyos pälvis ta aga viienda koha. 166 cm pikka ja 53 kg kaaluvat šveitslannat treenib Brett Sutton. Kuuel aastal on ta kroonitud Euroopa meistriks. Spirigil on ette näidata ka muljet avaldavaid tulemusi jooksuradadelt. Näiteks on ta jooksnud maratoni ajaga kaks tundi ja 37 minutit.