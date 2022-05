Granit Xhaka: Arsenal ei vääri jalgpalli Meistrite liigas mängimist

Arsenali jalgpallimeeskonna poolkaitsja Granit Xhaka tunnistas pärast Newcastle vastu saadud 2:0 kaotust, et nad ei vääri Meistrite liiga kohta.

Xhaka arvates ei olnud nende meeskonnal julgust mängida ning sellise sooritusega ei väärinud nad platsil olemist esimesest mänguminutist peale. Ta ei mõista, miks meeskonnakaaslased ei täitnud treenerite juhiseid ning tema arvates peaksid need mängijad koju jääma, kes ei suuda pinge all parimat sooritust teha.

Arsenal peab nüüd Inglismaa kõrgliigas viimase vooru mängu Evertoni vastu võitma ning lootma, et Tottenham kaotab väljalangemisohus paiknevale Norwichile. Vastasel juhul ei pääse Arsenal liigas nelja parema hulka ning see tähendaks, et nad ei saa järgmisel hooajal Meistrite liigas mängida.

Üks mänguvoor enne liiga lõppu paikneb Arsenal viiendal kohal 66 punktiga ning Tottenham asub neljandal kohal 68 punktiga. Newcastle meeskond asub 12. kohal 46 punktiga.