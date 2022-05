Eesti sportlased teenisid jetispordi MM-sarja avaetapil viis esikohta

Möödunud nädalavahetusel anti Hispaanias Ibiza saarel avalöök jetispordi MM-sarjale. MM-sarja selle hooaja uuenduseks on see, et kui varem on GP2, GP3 ja GP4 kategooriate MM peetud ühe võistluse põhisena, siis sellel aastal on neil kaks etappi. GP1 klasside MM-sari koosneb kuuest etapist.