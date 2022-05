Käsipalli meistriliiga saab lõpplahenduse Arukülas, Tapal ja Põlvas

Esikolmik on selgelt eraldunud – Põlva Servitil on 34, Viljandi HC-l 30 ja HC Tallinnal 25 punkti. Järgnevad aga HC Kehra / Horizon Pulp & Paper ja Raasiku/Mistra üheksa ning SK Tapa seitsme punktiga. Kui Tapa alistab kodusaalis Kehra ja Raasiku kaotab Viljandile, lõpetab tagumine kolmik võrdsete punktidega.

Kehralased on teadlikud, et võit Tapa üle annab neljanda koha

Surnud ringi korral saab määravaks kolmiku omavaheliste mängude väravate vahe, sest punkte on Raasiku, Kehra ja Tapa sellisel juhul vastastikustes kohtumistes võrdselt kaheksa kogunud. Praegu edestab Kehra ses arvestuses Raasikut viie väravaga, aga Tapale kaotades väheneb ka see edu. Tapalaste praegune -11 jätab neile väikesed võimalused neljandaks tõusta.

Küll võib Kehra pudeneda neljandalt kohalt viimaseks, kui Tapale kaotatakse ja Raasiku mulkidelt vähemalt punkti näppab. Kehra peatreener Mart Raudsepa sõnul on meeskond ja treenerid teadlikud, et võit kindlustab neljanda koha ja seda minnakse ka püüdma.

"Hooaja esimesel poolel saime karikasarjas pronksi ja päris hästi hakkama ka Balti liigas, aga meistriliigas tuli punkte ikka väga visalt. Märtsis-aprillis saadud punktilisaga saame nüüd võidelda neljanda koha nimel, mis oleks ka meie maksimum," sõnas viimasest kuuest mängust kolm võitnud Kehra juhendaja.

"Ootasime keerulist hooaega ning eks noorenenud ja õhukese koosseisuga selline ka kujunes. Samas on rohkelt mänguaega mitmeid pallureid arendanud. David Mamporia kinnitas kanda rahvusmeeskonnas ning Sigmar Seermann ja Sergio-Silver Kreegimaa tegid koondisedebüüdi," leidis Raudsepp mõndagi positiivset.

Jüri Lepp: read on hõredad, aga plaanime võidelda

Hooaja viimane voor algab kolmapäeval, kui Raasiku/Mistra tervitab Arukülas hõbedaga lõpetavat Viljandi HC-d. Viiest varasemast tänavusest kohtumisest Balti ja meistriliigas väljus alati võitjana Viljandi ning kordagi polnud lõppedu väiksem kui viis väravat.

"Viljandi tuleb Arukülasse medaleid kaela saama, vaevalt nad seda kaotusega teha tahavad ja midagi meile lihtsalt ei anta. Aga plaanime võidelda ja hooaja viimase kohtumise soliidselt ära mängida. Kahju, et lõppvooru mängud samal ajal pole, sest lõppkoha saame siis alles neljapäeval teada," lausus Raasiku/Mistra juhendaja Jüri Lepp.

"Pikk hooaeg on muidugi mahlu välja pigistanud ja meie read on vigastuste tõttu hõredad. Olen viimastes mängudes kasutanud terveid mehi, sest saadaval olevad kohad pole päris sellised, et liigselt riske võtta," lisas kogenud treener ning kinnitas, et mõeldakse juba uue hooaja peale ja kuidas siis veel tugevam olla.

Põlva Serviti ja HC Tallinn kohtuvad neljapäeval Mesikäpa hallis ning ehkki punktilisa kumbki ei vaja, tahavad pealinlased kindlasti pärast 28-kuulist pausi Serviti üle võidurõõmu maitsta. Mõlemad meeskonnad on hooaja lõpul suurepärases hoos – Tallinnal on käimas viie-, Servitil neljamänguline võiduseeria.

Meistriliiga viimane voor:

18.05 kell 19 Raasiku/Mistra – Viljandi HC (Arukülas)

19.05 kell 19 Põlva Serviti – HC Tallinn (Põlvas)

19.05 kell 19 SK Tapa – HC Kehra / Horizon Pulp & Paper (Tapal)