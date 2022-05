Levadia pikendas tagaliini tugitalaga kaheks aastaks lepingut

Valitsev Eesti meister FCI Levadia andis teada, et on pikendanud kaitsja Rasmus Peetsoniga lepingut kuni 2024. aasta lõpuni.

Peetson on mänginud klubi eest 159 kohtumises ja löönud 29 väravat. Tänavusel hooajal on tal kirjas kaheksa liigamängu, millest seitsmes on ta kuulunud algkoosseisu, ning üks tabamus, kirjutab Soccernet.

"Oleme õnnelikud, et oleme saanud pikendada lepingut Eesti koondise mängijaga. Oleme rahul Rasmuse panuse ja professionaalse suhtumisega. Ta on oma etteastetega uue lepingu igati ära teeninud," sõnas FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink pressiteate vahendusel.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.