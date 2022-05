Endine poksi maailmameister ja olümpiahõbe pani sportlaskarjäärile punkti

"On aeg kindad varna riputada. Tunnen end õnnistatuna, et mul on olnud nii hämmastav karjäär, mis kestis üle 27 aasta. Tahan südamest tänada kõiki, kellega olen koos töötanud, ning samuti tänada oma perekonda, sõpru ja fänne armastuse ja toetuse eest, mida nad on mulle näidanud," kirjutas Khan ühismeedias.

It's time to hang up my gloves.

I feel blessed to have had such an amazing career that has spanned over 27 years.

I want to say a heartfelt thanks and to the incredible teams I have worked with and to my family, friends and fans for the love and support they have shown me. pic.twitter.com/VTk0oxVjp2