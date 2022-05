Rannajalgpallikoondis valmistub Euroliigaks kodusel turniiril

Koondise peatreener Aleksei Galkin nimetas Eesti koosseisu 12 mängijat, kellega antakse saabuva Euroliiga etapi eel koosmängule viimane lihv.

"Sõprusturniir on meie jaoks kindlasti väga hea ettevalmistus. Märtsikuus saime end proovile panna maailma tipu Portugali vastu, seekord on aga vastas vanad sõbrad B-divisjonist. Tegemist on väga kõvade vastastega, kelle vastu saame koosseise katsetada ja näha, mis seisus me oleme ja mille kallal veel tööd teha," võttis Galkin eesmärgid kokku.

Eesti koondis teenis ajaloolise koha Euroopa 12 parema koondise seas möödunud aasta septembris, kui B-divisjoni finaalis alistati Türgi 4:3. Euroliiga A-divisjoni põhiturniir peetakse tänavu 30. juunist kuni 3. juulini Portugalis Nazares, Eesti alagrupp selgub sel kuul toimuval loosimisel.

Eesti, Tšehhi, Läti ja Taani koondiseid ootab Pärnus Sportland Beach Arenal toimuval turniiril ees kolm kohtumist, mille sissepääs on kõigile huvilistele tasuta. Kuna Eesti rannajalgpallikoondis mängib A-divisjoni kohtumisi Portugalis, on sõprusturniiri näol tegemist koondise selle aasta esimeste kodumängudega.

Sõprusturniiri ajakava:

Reede, 20. mai

kell 18.30: Eesti – Tšehhi

Laupäev, 21. mai

kell 12.00: Tšehhi – Läti

kell 14.00: Eesti – Taani

kell 18.30: Taani – Läti

Pühapäev, 22. mai

kell 10.30: Tšehhi – Taani

kell 12.30: Eesti – Läti

Eesti rannajalgpallikoondise koosseis:

Väravavahid

Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat

Kaspar Kotter (17.10.1996) – SK Augur Enemat

Väljakumängijad

Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat

Sander Lepik (14.02.1993) – SK Augur Enemat

Rauno Nõmmiko (18.12.1991) – SK Augur Enemat

Joonas Laurits (03.08.1995) – SK Augur Enemat

Ragnar Rump (12.09.1991) – SK Augur Enemat

Joosep Juha (05.09.1996) – SK Augur Enemat

Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat

Janek Remmelgas (16.12.1992) – Nõmme BSC OlyBet

Edwin Stüf (30.07.1989) – BSC Thunder Arvutitark

Talis Tamm (26.01.1994) – SK Augur Enemat



Peatreener: Aleksei Galkin

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Mänedžer: Kari-Andri Kask