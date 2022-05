Chiellini ja Dybala jätsid fännidega hüvasti, Lazio pääses Euroopa liigasse

Juventus läks kohtumise 10. minutil juhtima, kui värava lõi Dušan Vlahovic ning 35. minutil suurendas eduseisu Alvaro Morata tabamus. Lazio tagasitulek algas viis minutit pärast teise poolaja algust, kui Alex Sandro lõi omavärava.

Lisaaja kuuendal minutil lõi viigivärava Sergej Milinkovic-Savic ning teenitud viigipunktiga kindlustas pealinnaklubi järgmiseks hooajaks koha Euroopa liigas, sest neil pole enam võimalik kuuendast kohast allapoole langeda.

17 aastat Juventuse ja Itaalia rahvuskoondise kaitseliini tugitalaks olnud Chiellini teatas eelmisel nädalal, et lahkub suvel klubist ning sümboolselt vahetati ta kohtumise 17. minutil välja.

Pühapäeval avaldas ründaja Paulo Dybala ühismeedias, et lahkub samuti lepingu lõppedes 36-kordse Itaalia meistri ridadest. "Raske on leida õigeid sõnu, et sinuga (Juventusega – toim) hüvasti jätta. Arvasin, et oleme veel mitu aastat koos, kuid saatus pani meid erinevatele radadele. Ma ei unusta kunagi kõike, mida sa oled mulle andnud. Selle tähtsa särgi kandmine on olnud üks minu elu suurimaid uhkusi, mida ma loodan ühel päeval oma lastele ja lastelastele näidata. Homme (esmaspäeval – toim) on minu viimane mäng selles särgis, seda on raske ette kujutada, aga see on meie viimane hüvastijätt," kirjutas Dybala.