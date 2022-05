Prantsusmaa esireket jätab koduse slämmiturniiri vahele

Maailma edetabelis 22. kohal olev Monfils alustas tänavust hooaega Adelaide'is toimunud ATP 250 kategooria turniiri võiduga ning Austraalia lahtistel jõudis prantslane veerandfinaali, kus ta jäi viiesetilises lahingus alla Matteo Berrettinile (ATP 10.).

35-aastane Monfils jõudis 2008. aasta Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka ja kordas saavutust kaheksa aastat hiljem USA lahtistel, kuid pole kunagi suure slämmi turniiril finaali jõudnud. Tänavu otsustas Monfils kannavigastuse tõttu Prantsusmaa lahtised vahele jätta.

"Tere kõigile, pean kahetsusega teatama, et olen sunnitud loobuma Lyoni turniirist ja järgmisel nädalal algavatest Prantsusmaa lahtistest. Mind on Monte-Carlo turniirist saadik vaevanud kannavigastus, mis takistab mul väljakul korralikult liikuda. Otsustasin sel nädalal teha väikese protseduuri, et seda probleemi ravida, enne kui naasen võistlustulle," kirjutas Monfils ühismeedias.

Hi all, I regret to inform you that I am forced to withdraw from Open Parc de Lyon and the French Open next week. I have been bothered by a calcaneal spur since Monte-Carlo at my right heel which prevents me from moving properly on court.