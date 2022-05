Visnap: kaugushüppes tuli kuld selle pealt, et sajas meetris ebaõnnestusin

Visnap ja Marja-Liisa Landar võitsid kurtide suveolümpiamängudelt Eestile kolm medalit. Neist Visnap teenis kõigepealt tulemusega 7.43 kulla kaugushüppes, millele järgnes veel ka pronksmedal kõrgushüppes, kus Visnap ületas kõrguse 1.83.

"Kui vaadata medalite arvu, siis võin rahule jääda, aga Brasiiliasse läksin mõttega, et tuua medal oma põhialadel: 100 ja 200 meetris. Aga kahjuks jäi see saavutamata," lausus Visnap.

"Olen siiski väga õnnelik, et suutsin kaugushüppes olümpiavõitjaks tulla. Kaugushüppes tuli kuld selle pealt, et sajas meetris ebaõnnestusin. Siis läksin kaugust hüppama selle mõttega, et pole enam midagi kaotada. Võtsin lihtsalt jõu kokku."

Marja-Liisa Landar võitis 100 meetri tõkkejooksus pronksmedali tulemusega 15,93. Kokku teenis kurtide suveolümpiamängudelt medaleid 50 riiki, Eesti sai kolme medaliga medalitabelis 31. koha.