Väravavahtide koolitusel jagasid teadmisi Kesk-Euroopa tippspetsialistid

Eestis on UEFA B väravavahtide koolitus esmakordne ning kursus koosneb mitmest moodulist. Esimest korda tulid koolitusel osalejad kokku märtsis ning möödunud nädalal korraldati teine moodul. Veebi teel astus üles Wolfsburgi väravavahtide treener Pascal Formann. Kohapeal jagas teadmisi Šveitsi koondise väravavahtide treener ja koolitusosakonnas tegutsev Patrick Foletti. 47-aastane spetsialist tutvustas kohalikku süsteemi, selgitas Šveitsi metoodikat ja ideoloogiat väravavahtide arendamisel ning korraldas selle põhjal ka näidistreeningu. Ühtlasi analüüsiti puurivahtide tegutsemist mullu toimunud EM-finaalturniiril ning räägiti väravavahtide kehalise ettevalmistuse erinevatest tahkudest.

Koolitaja ja meeste koondise väravavahtide treeneri Mart Poomi sõnul on välismaiste spetsialistide kaasamine oluline. "Teistest riikidest treenerite ja koolitajate toomine laiendab meie silmaringi. Ideede ja kogemuste jagamine tuleb kasuks kõigile osapooltele. Kui mõelda Šveitsi peale, siis vaatamata sellele, et tegemist on väikese riigiga, on nad osalenud rohkelt finaalturniiridel ja teinud väravavahtide valdkonnas head tööd. Foletti käe alt on läbi käinud mitmeid tippväravavahte (Yann Sommer, Roman Bürki, Marwin Hitz, Gregor Kobel – toim.) ja selge on see, et nad teevad asju hästi," sõnas Poom Eesti Jalgpalli Liidu pressiteate vahendusel. "Erinevate riikide treeningfilosoofia tundmine on kasulik. Kindlasti ei saa me üks ühele asju üle võtta, aga vähemalt on meil ettekujutus sellest, mis mujal toimub," lausus Poom.

Põhjalikumalt alustati kohalikul tasandil väravavahtide koolitamist 2015. aastal, kui Mart Poomi ja Andrus Lukjanovi juhendamisel lisandus alaliidu koolituste nimekirja väravavahi kvalifikatsiooni kursus. Sellega sooviti ühtlustada taset ja arendada väravavahtide koolkonda Eestis. Kursustel keskenduti tehnilistele oskustele ja sooritustele erinevates mängumomentides. Kaks aastat hiljem korraldati Eestis UEFA A väravavahtide programm, mis oli toona väravavahtide arvestuses ainus rahvusvaheline UEFA kvalifikatsioon. Nüüdseks on sellele lisandunud ka B kursus.

Jalgpalliliidus koolitaja ja noortekoondiste väravavahtide peatreenerina tegutsev Lukjanov selgitas, et erinevate arengute toel otsustas Euroopa jalgpalliliit lisada oma kavasse ka B kursuse. "Esialgu oli UEFA koolituste sarjas vaid A kvalifikatsioon, kuid mõne aja möödudes jõuti järeldusele, et vahe kohalike koolituste ja A taseme vahel kärises liiga suureks. Seega otsustas UEFA lisada veel ühe astme, et vahesid ühtlustada," selgitas Lukjanov. "B koolitusel on tähelepanu tehnilisel sooritusel ning rõhku pannakse situatsioonipõhiste treeningute koostamisele ja läbiviimisele koos võtmemängijatega. Analüüsis keskendutakse eelmises mängus esinenud eksimustele. Eesmärk on see, et väravavahtide treener oleks võimeline juhendama kaitsetegevusega seotud mängijaid," jätkas ta. "A koolitus on taktikalisem ning seal tegeletakse rohkem mänguanalüüsi ja treeningute üles ehitamisel keskendutakse juba ka järgmisele vastasele," tõi Lukjanov välja põhilised erinevused tasemete vahel.

Esimesest UEFA B koolitusest võtab osa 11 treenerit ning sügisel lõppeval kursusel ootab ees veel kuni kaks moodulit ja eksam.